Japan mogelijk zonder interessante joker tegen België, maar het geloof is er: “Winnen en ik maak mijn droom waar”

Japan kan morgen tegen België mogelijk niet rekenen op zijn Shinji Okazaki, een van zijn bekendste aanvallers. De 32-jarige supersub van Leicester City ontbrak gisteren op training wegens een enkelblessure. De 22 andere spelers zijn wel fit en reisden gisteren vanuit Kazan af naar Rostov. Daar trainen ze vandaag nog één keer voor het duel van morgen tegen de Rode Duivels.

Met Shinji Okazaki verliest Japan geen onbetwiste basisspeler, maar mogelijk wel een interessante joker voor de partij tegen de Belgen. In de eerste twee WK-wedstrijden van Japan was hij invaller. In de derde wedstrijd tegen Polen werd hij kort na de rust vervangen. Ook bij Leicester City vervult hij vaak de rol van supersub.

Bondscoach Akira Nishino lag de voorbije dagen onder vuur omdat hij in de laatste groepswedstrijd spelers rust had gegund terwijl Japan nog niet zeker was van kwalificatie. Tegen België keren Keisuke Honda (ex-Milan) en Shinji Kagawa (Dortmund) vrijwel zeker terug in het elftal. Maar toch zal er vooral verdedigd moeten worden, beseft defensieleider Maya Yoshida (32).

“Individueel is België veel beter dan wij, dat staat voor honderd procent vast”, aldus de centrale verdediger van Southampton. “Maar als ploeg kunnen we een enorm verschil maken. Soms kan eendracht individu’s verslaan. Dus hoop ik dat we ons zo goed mogelijk organiseren als een team.”

Vrijwel alle Japanse spelers zullen verdedigende taken krijgen morgen in Rostov. Ze kennen de Belgen goed genoeg en anders kan Yoshida nog tips geven over de Rode Duivels die in Engeland actief zijn.

“Veel mensen in Japan kijken naar de Premier League”, zegt Yoshida. “Natuurlijk ga ik mijn ploegmaats raad geven maar ik denk dat ze wel beseffen hoe zwaar de taak is die voor hen ligt. Ze weten dat we aan elkaar moeten klitten als een team.”

Okazaki. Foto: AP

Oefenmatch in Jan Breydel

Japan probeerde ook te verdedigen in een oefenwedstrijd tegen de Rode Duivels in Jan Breydel, vorig jaar in november. Na een matige wedstrijd werd het toen 1-0 voor de Belgen. De bondscoach van toen, de Bosniër Vahid Halilhodzic, is intussen ontslagen. Hij werd twee maanden geleden opgevolgd door technisch directeur Akira Nishino.

“Als technisch directeur voelde ik me een beetje verantwoordelijk voor zijn ontslag”, zei Nishino daarover. “Maar ik moet de bladzijde omdraaien. Meneer Halilhodzic probeerde Japan duelkracht en diepgang bij te brengen. Dat zijn zaken die je traditioneel niet ziet in onze nationale jeugdselecties. Ik probeer op die weg voort te gaan in het besef dat onze spelers fysiek niet met dezelfde wapens strijden. Het sterke punt van Japan is toch vooral het snelle passenspel, een goed uithoudingsvermogen en tactische flexibiliteit.

Of dat volstaat tegen Romelu Lukaku en co. valt af te wachten. Maar mits een zege zouden de “Blauwe Samoerai” wel geschiedenis schrijven. Nog nooit konden ze een knock-outwedstrijd op een WK winnen. De twee vorige keren dat ze de groepsfase overleefden, in 2002 en 2010, gingen ze er uit in de 1/8ste finales.

“In het leven heb je altijd een beetje geluk nodig en voetbal maakt deel uit van het leven”, zegt Maya Yoshida. “Mijn droom is altijd geweest om de kwartfinales van het WK te bereiken. Als we België verslaan maak ik mijn droom waar. Dat wordt een nieuwe mijlpaal in de geschiedenis van het Japanse voetbal.”