Alle clubs uit de Belgische hoogste klasse zijn intussen gestart aan hun voorbereiding op het nieuwe seizoen. Ook in Nederland is dat het geval. Zo speelde Ajax zaterdag tegen het Duitse SV Lippstadt 08. De Amsterdammers wonnen makkelijk met 0-9, waarbij vooral de assist van David Neres bij het eerste doelpunt opviel. Je zou van minder goesting krijgen in het aankomende seizoen!