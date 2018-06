Een Hollandse ode aan de Rode Duivels: “Ze gedijen het beste als de liefde tussen Kevin en Eden tot volle bloei komt”

Mijn Vlaamse vriend is er niet gerust op. Althans dat zegt hij. Onze Zuiderburen zijn meesters in het veinzen van bescheidenheid. Maar het is volstrekt ongepast dit gedrag op zijn Hollands als vals te bestempelen. Met een volksaard mag je niet spotten, daarvoor past slechts eerbied. De Belg heeft met de tijd geleerd zijn nederigheid te cultiveren, ook als hij wel beter weet. Soms ook uit bittere noodzaak, wachtend op betere tijden. Op Kevin en Eden.

Toegegeven, mijn liefde voor de Rode Duivels is gegroeid. Ik vond Frankie Vercauteren als 9-jarig jongetje stom en huilde voor het eerst na een voetbalmatch toen Georges Grun mijn Mexicaanse droom aan flarden kopte in de Kuip. Maar Rik de Saedeleer deed mijn voetbalhart weer kloppen in de daaropvolgende zomer met zijn aansprekend enthousiasme: “ha ha ha, goal der Belgica”. Mijn held in Mexico? Le Petit Pele, na Maradona uiteraard. Alleen om de goddelijkheid van pluisje juichte ik nog in die halve finale, maar het zaadje was geplant. Dat Jantje Wouters jaren later in Orlando zijn benen niet kon dichthouden was nog pijnlijk, maar om de actie van Staelens kon ik wel gniffelen. Kluivert verdiende in het Stade de France geen medelijden. De liefde werd met de jaren sterker ondanks dat de donkere dagen van het Belgisch voetbal aanbraken. Of misschien wel dankzij.

In de eerste jaren van dit decennium mocht ik de nieuwe generatie al vroeg aanschouwen in de speeltuin van Europa, de Nederlandse Eredivisie. Thomas, Jan en Toby waren echt goed, al zagen een aantal Amsterdammers dat pas toen ze er niet meer waren. En Dries schoot als een komeet van Almere City naar PSV. Hij groeide welhaast met de minuut, figuurlijk dan. En vergeet Mousa niet, de Tita Tovenaar van de Lage Landen maakte een Alkmaarse provincieclub kampioen. Zelfs Louis van Gaal, de Hollandse variant van arrogantie, kon niet om hem heen. Maar laten we eerlijk zijn: alle vijf genoemde spelers zijn echt goed, maar geen wereldklasse. Dat had Vincent kunnen zijn, maar zijn lichaam weigerde te vaak. Romelu is afwezig in topwedstrijden, terwijl Thibaut de grandeur mist om De Gea, Neuer of Buffon te evenaren.

Visionair Martinez

Al bij zijn aantreden had Roberto het dus goed gezien. De Rode Duivels gedijen het beste als de liefde tussen Kevin en Eden ontwaakt en tot volle bloei komt. De power en de traptechniek van de Vlaming gecombineerd met de brille en de dribbel van de Waal. Gracieus en speels als het mag, dodelijk effectief als het moet. Na het echec tegen Wales weten ze het zelf ook: ze hebben elkaar nodig om de voetbalhemel te betreden. En gelijk de Belg er aan te herinneren waarom zijn natie nimmer mag worden opgesplitst. Dan zouden Kevin en Eden niet samen spelen. Net als Enzo en Jan in 1986.

Op de bank tegen Engeland was een blik genoeg om elkaar te begrijpen. Ze trappelen van ongeduld om hun klasse te etaleren tegen de Japanners, de Goddelijke Kanaries, Les Blues en de La Furia Roja. Daarna mag Eden de wereldbeker omhoog houden op een zwoele zomeravond in het Luzhniki stadion. Hij zal hem kussen en liefdevol aan Kevin geven. Ik zal op de tribune voor mijn WK-helden gebroederlijk juichen met mijn Vlaamse vriend, terwijl hij mij zachtjes in het oor fluistert dat Nederland geen ster heeft. Zelfs de Vlaamse bescheidenheid heeft haar grenzen.