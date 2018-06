Marokkaanse WK-ganger betrokken bij dodelijk ongeval in thuisland

De Frans-Marokkaanse voetballer Amine Harit is in de nacht van vrijdag op zaterdag betrokken geweest bij een verkeersongeval in Marrakech waarbij één dode, een voetganger, viel. Dat heeft een bron binnen de Marokkaanse voetbalbond FRMF zaterdag meegedeeld. Volgens diezelfde bron voeren politie en gerecht in Marokko onderzoek naar de precieze omstandigheden van het ongeval.

De 21-jarige Harit, Marokkaans international, is na het ongeval opgepakt en heeft zijn paspoort moeten inleveren. Maandag moet hij voor de onderzoeksrechter verschijnen.

Volgens de Arabischtalige site Kech 24 is het slachtoffer een 28-jarige man die overleed na overbrenging naar het ziekenhuis. De bestuurder van de wagen trachtte vluchtmisdrijf te plegen, maar werd door “burgers” tegengehouden tot de politie ter plaatse kwam.

Amine Harit was naar Marokko teruggekeerd na de uitschakeling van de ‘Leeuwen van de Atlas’ in de eerste ronde van het WK in Rusland. Na de wedstrijd tegen Iran werd hij, ondanks de nederlaag van zijn team (0-1), uitgeroepen tot Man van de Match. Harit speelt sinds vorig seizoen voor het Duitse Schalke 04. In mei werd hij uitgeroepen tot beste jongere in de Bundesliga.