Presidentsverkiezingen Mexico: derde keer goede keer voor Lopez Obrador?

Twee keer was hij er dicht bij om president van Mexico te worden, twee keer redde hij het net niet. Na 2006 en 2012 zou het komende zondag 1 juli wel moeten lukken voor Andres Manuel Lopez Obrador. In alle peilingen van de laatste maanden ligt de linkse politicus een straatlengte voor op zijn dichtste rivalen, Ricardo Anaya en José Antonio Meade. Als de Mexicanen de ex-burgemeester van Mexico-stad tot hun nieuwe president kiezen, gaan ze in tegen de trend in Latijns-Amerika, waar veel landen een rechtse koers varen.

Waarnemers manen wel tot enige voorzichtigheid. Peilingbureaus in Mexico hebben niet zo’n beste reputatie: bij de vorige presidentsverkiezingen gingen ze grandioos de mist in. Bovendien werden de stembusgangen van 2006 en 2012 overschaduwd door fraude en manipulatie.

Zo geldt zijn eerste gooi naar het presidentschap nog altijd als een trauma voor de 64-jarige Andres Manuel Lopez Obrador, kortweg ‘Amlo’ in de volksmond. Alle peilingen schoven hem naar voren als winnaar, maar op de verkiezingsavond zelf trok Felipe Calderon met een krappe voorsprong van 0,6 procent toch aan het langste eind.

Nu ligt Lopez Obrador echter zo ver voor - in sommige peilingen zelfs tussen de 20 en 25 procent - dat een eventuele fraude al even gigantisch zou moeten zijn.

Van links naar rechts: Obrador - Meade - Anaya. Foto: REUTERS

Bloedigste jaar in recente geschiedenis

Uittredend president Enrique Pena Nieto van de machtspartij PRI (Institutioneel Revolutionaire Partij) laat Mexico ook in een lamentabele toestand achter voor zijn opvolger. Met meer dan 29.000 misdrijven met dodelijke afloop was 2017 het bloedigste jaar in de recente geschiedenis van het land. Pena Nieto schoot geen centimeter op in de bestrijding van de drugskartels. Straffeloosheid en corruptie zijn alomtegenwoordig, en de economie groeit (jaarlijks zo’n twee procent) te traag voor een zogenaamd ‘zich ontwikkelend land’. Bovendien is het aantal Mexicanen in armoede (44 procent) de laatste jaren alleen groter geworden.

De ontgoocheling in Mexico is groot, en dan kunnen velen zich wel vinden in een figuur als Lopez Obrador, die zich duidelijk afzet tegen de in diskrediet geraakte PRI (met Meade als presidentskandidaat) en de conservatieve partij PAN (Nationale Actiepartij, met Anaya als kandidaat) en hen afschildert als één grote politieke maffia. Amlo belooft een einde te maken aan het geweld in Mexico. Hij wil de focus verleggen van repressie als middel ter bestrijding van de criminaliteit en de drugskartels, naar preventie door de ontwikkeling van de economie en de bestrijding van de armoede.

“Tweede Venezuela”

Een privatisering van de staatseigendom is niet aan Lopez Obrador besteed. Onder zijn bewind wordt de door Pena Nieto ingezette privatisering van de olie-industrie en de telecomsector wellicht teruggeschroefd. Kwatongen en zijn tegenstanders vallen hem daarop aan en zeggen dat Amlo een “tweede Venezuela” in gedachten heeft voor Mexico, maar neutrale waarnemers menen dat het niet zo’n vaart zal lopen en vinden de vergelijking overdreven. Zij wijzen erop dat Lopez Obrador zich niet meer zo links opstelt als in het verleden en denken dat hij een eerder gematigde koers zal varen. “In het slechtste geval zien we eerder een stilstand dan een terugdraaien van de hervormingen”, aldus een expert van de investeringsbank Société Générale.

De verkiezingen van zondag zijn alvast verkiezingen van superlatieven. Het zijn de grootste en meestomvattende in de geschiedenis van het land. Behalve een nieuwe president kiezen de Mexicanen nieuwe parlementsleden en senatoren, afgevaardigden in deelstaatparlementen, gemeenteraden en burgemeesters. In totaal zijn meer dan 3.400 mandaten te begeven. Daarnaast hebben de Mexicanen de gewelddadigste kiescampagne in meer dan twintig jaar achter de rug. Meer dan 120 politici werden vermoord. Met het geweld dat vorig jaar alle records brak in het achterhoofd, krijgt Mexico dan ook vaak het predikaat ‘failed state’ (mislukte staat) toegemeten. Als Lopez Obrador het haalt, wacht hem de zware taak om het tij te keren.