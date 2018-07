Duitse regeringscrisis: Merkel en Seehofer beëindigen spoedberaad, maar is er een oplossing?

Kort voor de zondag verwachte beslissing in het asielconflict dat de Duitse christendemocraten uitvechten, hebben bondskanselier Angela Merkel (CDU) en minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer (CSU) zaterdag vergaderd over een oplossing van de regeringscrisis. Om 22.30 uur, na twee uur vergaderen, verliet de CSU-leider de ambtswoning van Merkel.

Onduidelijk is nog of de vergadering resultaten heeft opgeleverd. Zondag zal de top van CDU en CSU, los van elkaar, in Berlijn en München vergaderen over de kwestie.

Nog steeds wordt niet uitgesloten dat de regering van christendemocraten en sociaaldemocraten na een goede honderd dagen zou vallen over het migratiebeleid. Een andere mogelijkheid is dat de gemeenschappelijke fractie van CDU en CSU na ruim zeventig jaar ermee ophoudt te bestaan.