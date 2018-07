Vreemd gezicht op strand: grote klonters kaarsvet

Koksijde / Oostende - Aan de kust zijn dikke klonters paraffine aangespoeld, dat is kaarsvet. De brandweer en de strandreddingsdiensten hebben minstens al 200 kilogram opgehaald.

De brandweer van Koksijde en Oostduinkerke hebben gewacht tot gisteravond om de klonters op te ruimen aan de waterlijn, wanneer de meeste toeristen van het strand verdwenen waren. Overdag was het gewoon te druk op het strand. Eerder werden ook al klonters aangetroffen op de stranden van onder meer De Panne, Oostende en Blankenberge.

De paraffine of kaarsvet spoelde aan bij hoogwater. Door de hoge temperaturen was het wat zacht. Wellicht is het goedje uit een container gevallen, want in de scheepvaart of de visserij wordt het niet gebruikt.

Er zullen nu stalen van de klonters worden afgenomen. Ook de scheepvaartpolitie is ingelicht. De kans is groot dat er de volgende dagen nog klonters aanspoelen.