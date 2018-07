Onze mannen ter plaatse zagen een aflossing van de wacht: “Messi en Ronaldo naar huis, Mbappé stond op”

Voor één keer geen Chef Voetbal die zijn dagelijkse mening geeft over het WK en de Rode Duivels, hij zat al in Rostov. Vooraleer ze hem achterna reisden, namen onze reporters ter plaatse Koen Van Uytvange en Gert Gysen zijn rol eventjes over. Ze namen met spijt in het hart afscheid van Lionel Messi, maar zagen wel Kylian Mbappé opstaan. Van Kroatië verwachten ze dan weer een sterk toernooi. En dan is er nog het grote dilemma: Kompany of Vermaelen?