Na vroegtijdige exit in Wit-Rusland: voormalige Rode Duivel zet wereldreis verder in Vietnam

Marvin Ogunjimi heeft alweer een nieuwe club. De aanvaller zette zijn handtekening in Vietnam, bij Saigon FC. In april van dit jaar tekende de voormalige Rode Duivels nog bij het Wit-Russische Dinamo Brest, waar later Maradona werd aangekondigd als trainer en voorzitter. Op 6 juni werd het contract van Ogunjimi echter verbroken. Nu zet hij zijn wereldreis verder in Vietnam.

De 30-jarige Ogunjimi was eerder actief in Spanje, Noorwegen, Zuid-Korea, Thailand, Albanië, Kazachstan en Nederland. In eigen land kwam Ogunjimi uit voor Genk, Standard, Beerschot AC en Oud-Heverlee Leuven.

Het was bij Genk, waar de aanvaller in de jeugd al terechtkwam, dat Ogunjimi de beste momenten van zijn carrière kenden. Tussen 2008 en 2011 groeide hij tot een belangrijke pion bij de Limburgers, waarmee hij de titel pakte. Hij werd ook opgeroepen voor de Rode Duivels en scoorde zelfs vijf keer in zeven interlands. Na zijn transfer naar het Spaanse Mallorca ging het bergaf met de carrière van de spits.

Na gefaalde uitleenbeurten aan Standard, Beerschot AC en OHL begon de aanvaller aan een calvarietocht. In Noorwegen liep het goed bij Stromsgodset, waar hij 1,5 jaar zou blijven. Sinds zijn vertrek in Noorwegen in februari 2016 kende Ogunjimi zeven clubs, met Saigon FC als voorlopige laatste.