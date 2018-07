Twee honden sterven nadat ze urenlang werden achtergelaten in snikhete wagen

Assebroek / Brugge - Er zijn zaterdagavond twee honden om het leven gekomen in Brugge, nadat ze door hun baasje werden achtergelaten in een snikhete wagen op de parking van het AZ Sint-Jan. Dat meldt dierenopvangcentrum Het Blauwe Kruis Brugge op Facebook. In totaal zaten de dieren ruim vijf uur in de wagen. “Een regelrechte schande is het.”

Het Brugse dierenopvangcentrum kreeg zaterdagavond rond 17.30 uur een oproep van de politie. Er zaten drie honden opgesloten in een auto op de parking van het AZ Sint-Jan. Door het extreem warme weer was het ondraaglijk heet in de auto. “Eén hond was al gestorven, één was aan het vechten voor zijn leven en de andere was nog oké”, zo staat te lezen in de Facebookpost. “We hebben een emmer met handdoeken en water gevuld is dan als een zot naar het ziekenhuis gereden.”

Bij aankomst bleek het om twee Berner sennenhonden en één Lhasa Apso te gaan. “We zijn onmiddellijk de oververhitte Berner beginnen af te koelen met natte handdoeken en door hem aan de airco te leggen. Mijn collega is met de Lhasa op haar schoot naar de dierenarts gestormd. Tijdens het wegrijden kregen we nog een emmer ijs van een personeelslid van het ziekenhuis.”

Om 18 uur werden de honden bij de dierenarts afgeleverd. “Afkoelen, afkoelen, afkoelen… Liters en liters water. In beide poten een infuus, medicatie, temperatuur nemen… We hebben gevochten tot de laatste snik maar het mocht niet baten. Rond 18.40 blies de jonge Berner sennenhond van amper twee jaar zijn laatste adem uit. Een regelrechte schande. Op slag ons hart gebroken. We stonden daar allemaal te huilen.”

De Lhasa Apso overleefde wel. “40 minuten lang duwde de hond zijn lichaam tegen mijn collega, steun zoekend. Toen we de Berner wegdroegen, blafte hij luid. Zeg nog maar eens dat dieren geen gevoelens hebben.”

De politie maakte een proces-verbaal op en kon de eigenares van de wagen identificeren. Die kwam nog even bij haar wagen zaterdagavond, maar volgens getuigen stond ze er “emotieloos” bij. De Vlaamse inspectiedienst Dierenwelzijn werd op de hoogte gebracht van het incident.