Bus rijdt van de afgrond in de Himalaya: minstens 44 doden

Minstens 44 mensen zijn zondag om het leven gekomen bij een busongeval in de Himalaya, in het noorden van India. De slachtoffers zaten allemaal in een bus die van een afgrond is gereden. De ordediensten zoeken nog naar overlevenden.

Het ongeval gebeurde zondagochtend rond 8.45 uur in de Indiase staat Uttarakhand. De bus, met ongeveer 50 passagiers aan boord, was onderweg van Bhoan naar Ramnagar toen hij plots van de afgrond reed en meer dan 200 meter naar beneden viel. “Minstens 44 mensen kwamen om het leven, 3 anderen raakten gewond. We zoeken nu nog naar andere overlevenden”, aldus de plaatselijke politie.