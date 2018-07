Duitse krant: “Terugkeer van migranten loopt vooral in Duitsland zelf mis”

De terugkeer van reeds in de Europese Unie geregistreerde asielzoekers mislukt in Duitsland minder omwille van de bereidheid van het land van aankomst in Europa, maar meer omwille van problemen in Duitsland zelf. Dat schrijft de krant Welt am Sonntag op basis van het regeringsantwoord op een parlementaire vraag van opppositiepartij Linkspartei.

De landen van de Europese Unie zouden veel meer asielzoekers die onder de Dublin-regeling vallen terugnemen dan Duitsland er doorstuurt, klinkt het. Zo waren er dit jaar tot eind mei 9.233 verzoeken aan Italië voor een terugkeer. Het land stemde voor 8.421 mensen toe, maar Rome stuurde er effectief maar 1.384 mensen terug. Dat komt volgens de veiligheidsdiensten in hoofdzaak omdat de migranten in kwestie spoorloos zijn wanneer ze moeten terugkeren, schrijft de krant.

Ook voor Spanje is er een gelijkaardig beeld. Het land stemde in met 1.255 terugkeren op 1.849 dossiers, maar er gingen maar 172 mensen terug. Anderzijds is er Griekenland: 1.714 aanvragen, maar slechts 36 keer groen licht, waarbij er uiteindelijk maar vijf mensen terugkeerden.

Asiel en migratie beheerst momenteel het politieke debat in Duitsland. Zaterdagavond was er nog spoedberaad tussen bondskanselier Angela Merkel en minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer. De hele kwestie zorgt voor verdeeldheid tussen Merkels christendemocratische CDU en de meer conservatieve Beierse zusterpartij CSU van Seehofer. CSU wil een hardere lijn.

Dublin-procedures

Zaterdag raakte bekend dat Merkel op de Europese top van voorbije week bilaterale migratieakkoorden ondertekend heeft met veertien landen. De landen stemmen ermee in migranten die in Duitsland aankomen, maar al bij hen asiel hebben aangevraagd, sneller terug te nemen, bleek uit documenten. Maar dat nieuws werd nadien ontkend door bijvoorbeeld Tsjechië en Hongarije.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken reageerde dat er nog niets is ondertekend tussen België en Duitsland. “Er is wel een principieel akkoord tussen België en Duitsland om te bekijken hoe en in welke mate de onderlinge Dublin-procedures kunnen worden gefaciliteerd, bijvoorbeeld door de uitwisseling van verbindingsofficieren. Dat moet toelaten om asielzoekers die eigenlijk onder de bevoegdheid van het andere land vallen, sneller te kunnen terugsturen en zo de strijd te kunnen aangaan met secondaire stromen.”

De Dublin-verordening bepaalt welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een bepaalde asielaanvraag. Nu is dat nog het land van aankomst, maar de Europese leiders sloten afgelopen week een soort algemeen migratieakkoord. Daarin spreken ze onder meer af dat er in de lidstaten rond de Middellandse Zee ‘controlecentra’ komen waar economische migranten gescheiden worden van wie recht heeft op asiel, waarna die laatste groep op vrijwillige basis verdeeld wordt over de andere lidstaten.