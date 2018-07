Slachtoffer dodelijk ongeval A19 “stond rechtop” toen hij werd aangereden: “Onduidelijk waarom hij niet in zijn auto zat”

Menen / Mesen - De man die zaterdagochtend om het leven kwam bij het ongeval op de A19 in Menen, is een veertiger uit Mesen. Dat meldt het West-Vlaamse parket. “Het slachtoffer bevond zich niet in de onmiddellijke omgeving van zijn wagen. Waarom is nog niet duidelijk.

De man werd in de nacht van vrijdag op zaterdag, rond 2 uur, aangereden op de A19 ter hoogte van Menen, aldus het parket. “Er waren in totaal drie wagens betrokken bij het ongeval. Het slachtoffer bevond zich niet in zijn wagen, maar zou nog rechtop hebben gestaan bij de eerste impact.”

De aanrijders werden intussen al verhoord en reageerden erg aangeslagen. Ze beweren de man “nooit te hebben opgemerkt”. “De wagen van het slachtoffer werd langs de A19 gevonden, maar niet in de onmiddellijke omgeving van het ongeval”, meldt het parket nog. “Waarom de man daar was, is nog onduidelijk.”

Het slachtoffer kon worden geïdentificeerd op basis van de sieraden die hij droeg.