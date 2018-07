Chef-kok moet voor tweede keer in enkele weken restaurant sluiten door vertraging TUI: “De schadevergoeding zal ons verlies niet goedmaken”

Koksijde - Een echte pechvogel. Dat is Lieven Bothuyne, chef-kok van het restaurant 8Chef in Sint-Idesbald (Koksijde). Voor de tweede keer in enkele weken tijd had zijn vlucht naar huis zo veel vertraging dat hij zijn restaurant niet kon openen. Telkens ging het om een TUI-vlucht, maakt hij zich kwaad. “Dit betekent een groot financieel verlies voor ons, en de schadevergoeding van TUI zal dat niet goedmaken.” Bij TUI tonen ze begrip voor zijn reactie, “maar we kunnen er niets aan doen”.

Normaal gezien zou Bothuyne vrijdag terugkeren uit het Spaanse Malaga, maar door een vertraging vertrok de vlucht pas zaterdagmiddag. “We deden nog snel een korte trip om nog even de batterijen op te laden voor het zomerseizoen aan de kust en dan keren we met zoveel stress terug”, aldus Bothuyne. “Nog een geluk dat de afgebelde klanten vooral vaste klanten zijn en dus begrip opbrengen.”

“Mijn zaterdagavond in het restaurant is dus in duigen gevallen en ik heb vijftien klanten moeten afbellen, plus nog drie moeten weigeren”, aldus de chef-kok van 8Chef. “Ik heb er enkele kunnen verzetten naar zondagavond. Normaal werken we dan niet, maar nu doe ik voor hen speciaal open.”

Exact hetzelfde overkwam Bothuyne enkele weken geleden, op 20 april. “Dan moest ik er ook achttien afbellen, ook door een vertraagde vlucht, ook TUI. Voor een zelfstandige betekent dat een groot financieel verlies, hé… Als je rekent op 80 à 120 euro per couvert. Dat zal ik niet terugverdienen met de schadevergoeding van TUI."

“Dat is de wet”

Vertragingen zijn altijd een spijtige zaak, reageert Piet Demeyere, woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij. “Als hij dat twee keer heeft voorgehad, heeft hij brute pech gehad. Het overgrote deel van onze vluchten vertrekt op tijd of met een minimale vertraging.”

“Al mijn sympathie gaat uit naar meneer. Ik begrijp zijn ongenoegen volkomen. Maar eigenlijk moet hij vooral kwaad zijn op de Europese Unie. Vroeger kon je als zelfstandige een klacht indienen en je gemiste inkomsten terugeisen bij grote vertragingen. Omdat die procedure te tijdrovend was, heeft Europa ze afgeschaft en een vaste schadevergoeding bepaald. Voor een vlucht van Malaga naar België bedraagt die 250 euro. Maakt niet uit hoe duur je vliegticket was. Dat is nu eenmaal de wet en wij houden ons daaraan.

Tot slot meldt Demeyere nog dat de vertraging van vrijdag te wijten was aan een “technisch probleem”. “Meer kan ik daar niet over zeggen.”