Massale fraude met drankjetons op WK-dorp in Kortrijk

Kortrijk / Aalbeke - De organisator van het voetbaldorp op het Schouwburgplein in Kortrijk zit in zak en as. Er is massale fraude gepleegd met jetons die werden aangekocht via Bol.com. De oude jetons worden vanaf maandag alvast niet meer aanvaard.

Duizenden voetbalfans tekenen telkens present op het Kortrijkse Schouwburgplein tijdens de matchen van de Rode Duivels. Een leuk en gratis feest tot dusver. Met een blije organisator en een team dat hem zo goed mogelijk bijstaat om iedereen zo snel mogelijk te bedienen. Daarom ook wordt er - zoals op de meeste festivals - gewerkt met een gemakkelijk betaalsysteem van jetons. Ook twee jaar geleden tijdens het EK was dat trouwens al het geval.

7 cent per stuk

Maar nu blijkt dat het systeem bijzonder fraudegevoelig is.“Tijdens de match tegen Engeland roken we onraad. Er was het gevoel dat er iets niet klopte”, zegt organisator Kurt Goethals. Na onderzoek bleek dat er zwaar gefraudeerd werd met jetons die eenvoudigweg aangekocht werden op de populaire online webshop Bol.com. Waar een jeton op het WK-dorp in Kortrijk 2 tot 3 euro kost, worden quasi gelijkaardige jetons op Bol.com verkocht voor … 7 cent per stuk

“Het gaat hier niet om duizend euro schade, maar om een veelvoud daarvan”, zegt Goethals. “Gezien de gratis toegang moeten we het hebben van het verbruik van spijs en drank. Het huren van het scherm kost geld en de streaming ook.” En dus besloot Goethals om niet langer met jetons te werken. Meer nog: “We aanvaarden tijdens de wedstrijd maandag geen enkele eerder aangekochte jeton meer. Ik hoop dat de toeschouwer die niet fraudeerde, ons begrijpt. Als het om duizend euro was gegaan, dan kwamen we dat te boven, maar dit is te omvangrijk. We moeten deze drastische maatregel nemen om onze organisatie te beschermen.”

Vanavond maandag houdt ook de politie mee een oogje in het zeil. Goethals dringt ook aan op een officieel onderzoek. “Als Bol.com de aankoper of aankopers wil prijsgeven, dan kunnen de schuldigen gezocht worden.”

Volgens onze informatie zijn er door een enkele jongeren tientallen jetons uitgedeeld. Eén ervan zou er honderden via het internet besteld hebben. Het gaat wellicht meer om stoerdoenerij dan om winstbejag. Al zouden er ook hier en daar jetons aan dumpingprijzen zijn verkocht.