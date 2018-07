Dieven stelen ingerichte camper terwijl surfer in zee zit

Oostende / Leffinge / Middelkerke - Dieven hebben zaterdag langs de kustbaan tussen Oostende en Middelkerke een volledig ingerichte camper gestolen. De eigenaar was op dat moment aan het surfen in zee.

Sil Vandenberghe ging zaterdagnamiddag met een vriend surfen in zee in Raversijde. Hij parkeerde zijn donkergrijze Citroën Jumper langs de kustbaan ter hoogte van de roze villa. Toen hij een halfuurtje later terugkeerde, was er van zijn camper geen spoor meer en stond er een andere auto op zijn plek.

“De daders hebben ons wellicht vanuit de duinen in de gaten gehouden”, zegt Vandenberghe. In de camper lagen vier surfplanken, een gps, een winch, Sils gsm en alle papieren. “We zijn alles kwijt. Dit voertuig is mijn leven. Hij was helemaal ingericht. Ik gebruik die camper zelfs om naar het werk te rijden.”

De Citroën Jumper heeft nummerplaat 1-CNL-076 en is herkenbaar aan de grote dakkoepel en een ventilatierooster aan de zijkant. De politie is een onderzoek gestart naar de diefstal.