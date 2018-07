Getuigen horen schot in Antwerpse Schilderstraat, maar slachtoffer ontkent

Antwerpen - De Antwerpse politie kreeg zaterdagavond een oproep binnen over een schietpartij in de Schilderstraat. Volgens getuigen hadden drie mannen een slachtoffer tegen de grond geduwd en vervolgens een schot gelost. Bij aankomst bleek het slachtoffer een wonde te hebben aan het hoofd, maar die was niet afkomstig van een schot.

De melding kwam zaterdagavond rond 21.30 uur binnen bij de politie, meldt woordvoerder Willem Migom. “Twee mensen meldden dat ze getuige waren geweest van een schermutseling in de Schilderstraat”, luidt het. “Drie mannen duwden eerst tegen de grond om vervolgens - volgens de getuigen - een schot te lossen en dan weg te vluchten in een wagen.”

Toen de politie ter plaatse kwam, bleek het slachtoffer een hoofdwond te hebben. “Geen schotwonde, volgens het slachtoffer zelf werd hij verwond met een boksbeugel. De man verkeerde niet in levensgevaar en heeft het ziekenhuis intussen mogen verlaten.”

Het slachtoffer, een Albanees die in Italië woont, was naar eigen zeggen als toerist in het land. Wat de schermutseling veroorzaakte, is nog niet duidelijk. De drie verdachten zijn voorlopig spoorloos. Hun wagen staat geseind.