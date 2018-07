Elf leden van zelfde familie dood aangetroffen in India

In de Indiase hoofdstad New Delhi heeft de politie zondag elf leden van dezelfde familie dood aangetroffen.

Tien lichamen waren geblinddoekt en hingen aan een metalen gaas-plafond in een open ruimte. Het lijk van een oudere vrouw bevond zich in een kamer, aldus de politie.

De zeven vrouwen en vier mannen waren allen van dezelfde familie, wonend in een huis met twee verdiepingen in de regio Buran in het noorden van Delhi.

Commissaris Rajesh Khurana van de politie zei dat er een lijkschouwing komt en dat alle onderzoekspistes open liggen. De politie wou niet zeggen of de familieleden al of niet zichzelf van het leven hadden beroofd, wel is geen afscheidsbrief gevonden.

Twee van de mannen waren broers, een timmerman en een kruidenier. Zij runden hun zaken op dezelfde plek als waar zij al meer dan twee decennia leefden. De oudere vrouw was hun moeder, de anderen waren hun zus, vrouwen en kinderen.

Buren vertelden dat er geen stress was in de familie en dat het ging om “aardige en vriendelijke mensen”.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan in België terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.

