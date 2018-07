Zware industriebrand in Merelbeke: rookpluim te zien tot op E40

Merelbeke - Er heeft zondagmiddag een zware industriebrand gewoed in Merelbeke. De brandweer heeft de vlammen intussen onder controle, maar mogelijk kwamen er schadelijke stoffen vrij. De buurt wordt gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. De rookpluim was te zien tot op de E40.

De brand woedde in een verlaten industriegebouw, dat verzegeld was sinds een deel vorige winter instortte onder het gewicht van sneeuw. De brandweer vraagt aan buurtbewoners om ramen en deuren gesloten te houden. Gevreesd wordt dat er nog asbest aanwezig is in het gebouw en dat er door de brand mogelijk schadelijke stoffen zijn vrijgekomen.

Er bevond zich niemand in de loods, wel stonden er nog twee grote machines binnen. Eén is gered kunnen worden, het andere ging in de vlammen op.

Er vielen geen gewonden. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. De brandweer heeft de vlammen intussen wel onder controle, al zal er nog lange tijd nabluswerk nodig zijn.

Er is veel rookontwikkeling n.a.v. een brand op het Industriepark in Merelbeke. We vragen de buurt om ramen en deuren dicht te houden. — BrandweerzoneCentrum (@bzcentrum) 1 juli 2018

Foto: rr

Foto: rdc

Foto: rdc