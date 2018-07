Belangrijke waterleiding die Vlaanderen van drinkwater voorziet, gesprongen

Een zeer grote waterleiding die Vlaanderen van drinkwater voorziet, is gesprongen in Dottenijs (Moeskroen) nabij West-Vlaanderen. Ook in het Waals-Brabantse Nijvel was er een groot waterlek. Daar werd het gemeentelijk rampenplan afgekondigd. Dat werd bij de hulpdiensten vernomen.

In Dottenijs werd het lek rond 9.30 uur gedicht. De brandweer ging dan over tot het leegpompen van de kelders van de buurtbewoners.

Even voor 5 uur was een noodoproep binnengelopen dat een grote waterleiding van SWDE (Société Wallonne des Eaux) kapot was. Er was sprake van een geiser die uit de weg spoot toen de brandweer aankwam. Omdat de waterleiding van SWDE wordt uitgebaat door de Watergroep, moest de Vlaamse watermaatschappij de leiding komen afsluiten. Later start de reparatie.

Wegverzakking

In Nijvel was een distributieleiding de schuldige. Het lek dat na 6 uur gemeld werd, veroorzaakte een wegverzakking. Omdat de watervoorziening in de stad mogelijk afgesloten wordt in de namiddag, is het noodplan afgekondigd, meldt de burgemeester. In de namiddag is er een crisisvergadering.

Ook in Luik was er zondagochtend een waterlek.