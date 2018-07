Reddingswerkers doen alles om 12 jonge voetballers te bevrijden die nu al week vast zitten in ondergelopen grot

Acht dagen al zitten ze opgesloten in een grottencomplex in Tham Luang in Thailand: 12 jonge voetballertjes en hun trainer. Reddingswerkers zetten alles op alles om de kinderen te bevrijden en zijn zaterdag tot enkele kilometers ver in de grot geraakt. Voorlopig zonder resultaat.

Foto: Facebook

Twaalf Thaise tienerjongens en hun voetbalcoach gingen vorige week zaterdag na een training op verkenning in het grottencomplex van Tham Luang, in het noorden van het land. Ze keerden nooit terug. Het complex is tien kilometer lang en staat erom bekend vaak te overstromen tijdens het regenseizoen. Dat is ook nu gebeurd. Reddingswerkers zetten sinds vorig weekend dag en nacht in de weer om de kinderen en hun trainer te bevrijden, tot nu toe zonder succes. Thailand heeft intussen ook internationale hulp gekregen: experts uit de Verenigde Staten, Australië, China en Japan hebben zich bij de 1.000 Thaïse reddingswerkers gevoegd.

Foto: EPA-EFE

Gisteren zijn duikers tot aan een T-splitsing geraakt, 2 tot 3 kilometer ver in de overstroomde grot, liet gouverneur Narongsak Osottanakorn weten. Nog steeds is niemand erin geslaagd contact te leggen met de jongens of hun coach. Duikers lieten wel zuurstofflessen achter langs de wanden van de tunnel zodat zwemmers langer in de grot kunnen blijven: door de modder is het er extreem moeilijk navigeren.

“De situatie is beter dan gisteren en de dag daarvoor”, aldus Narongsak. “Het water is al drastisch teruggetrokken en we pompen water uit alle kamers.”

De kinderen en hun trainer hebben geen licht en geen of weinig eten. Ze hebben allicht wel toegang tot drinkbaar water, maar experts waarschuwen dat water afkomstig van nabijgelegen boerderijen gevaarlijke chemicaliën of bacteriën kan bevatten.

“Als ze water drinken en ziek worden kan dit hun problemen alleen maar erger maken”, legt de Amerikaanse hulpcoördinator Anmar Mirza uit. “Maar als ze niets drinken zitten ze ook in moeilijkheden.”

Hij haalt ook aan dat de sportieve jongens makkelijk anderhalve maand zonder eten kunnen overleven. “Hun grootste probleem, als ze nog leven, is psychologisch van aard. Ze weten niet wanneer ze gered zullen worden.”