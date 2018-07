Is het geroemde tiki-takavoetbal van Spanje dood? Wij zochten het uit

Spanje domineerde tussen 2008 en 2012 het international voetbal, met twee Europese titel en een wereldtitel. La Roja stelde nadien echter teleur op het WK 2014 en het WK 2016, en ook op het huidige WK loopt het niet van een leien dakje. Is het o zo geroemde tiki-takavoetbal dood?

Voetbal is tactiek en op geen enkel ander moment wordt er meer denkwerk verricht dan tijdens het WK. Maar tactiek is ook ingewikkeld. Daarom vatten wij de meest interessante plannen samen in een exclusieve videoreeks van het tactische brein van onze redactie, Guillaume Maebe.