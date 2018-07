Beruchte gangster ontsnapt met helikopter uit Franse gevangenis

De beruchte overvaller Redoine Faïd is zondagvoormiddag rond 11.30 uur met een helikopter ontsnapt uit een gevangenis in de regio Parijs waar hij gevangen zat. Dat is bij het Franse Gevangeniswezen vernomen. Bij de operatie “van enkele minuten” is niemand gewond geraakt of gegijzeld.

De man zat gevangen in Réau, in het departement Seine-et-Marne, ten zuidoosten van Parijs. Hij kreeg bij zijn ontsnapping hulp van “zwaarbewapende” mannen.

Eerder op de dag hadden twee mannen een helikopterpiloot gegijzeld in een kleine luchtvaartclub in Fonenay-Trésigny. Ze dwongen hem om naar de gevangenis te vliegen. Rond 11.20 uur - Faïd was in een gevangeniszaal aan het praten met zijn broer - stormden twee andere, in het zwart geklede en zwaarbewapende mannen de gevangenis binnen en eisten de vrijlating van Faïd. “Het ging duidelijk om professionele mannen die goed wisten wat ze aan het doen waren en waar ze moesten zijn”, aldus Yoan Karar van het Gevangeniswezen. Faïd werd begeleid naar de helikopter, die op de binnenplaats van de gevangenis was geland.

De helikopter werd later teruggevonden in Gonesse, een 60-tal kilometer van de gevangenis. Volgens het Franse BFM TV werd Faïd daar uitgelaten om vervolgens verder te vluchten in een zwarte Renault. In heel Ile de France is een klopjacht aan de gang, maar voorlopig is er geen spoor van de ontsnapten.

Faïd kreeg in april 25 jaar cel voor een mislukte overval in regio Parijs in 2010 die het leven aan een politieagente heeft gekost. Ook in 2013 ontsnapte de 46-jarige man al eens uit een noord-Franse gevangenis.

Foto: AFP

