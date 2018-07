Eerst dachten experts dat hij gedood was door vliegend rotsblok na uitbarsting Vesuvius, maar het lot van deze man blijkt nog ellendiger

Archeologen hebben in Pompeï het skelet gevonden van een man van wie eerst gedacht werd dat hij de uitbarsting van de Vesuvius in 79 na Christus had overleefd, om vervolgens tijdens zijn vlucht gedood te worden door een vliegende steen. Zijn lot, zo blijkt nu, was eigenlijk nog ellendiger.

De archeologen kondigden in mei aan dat ze “een fascinerende ontdekking” hadden gedaan: het skelet van een man die de uitbarsting van de Vesuvius overleefd zou hebben. Jammer genoeg, verklaarden de onderzoekers toen, werd de man tijdens zijn vlucht verpletterd door een vliegende steen die bijna zijn hele bovenlijf bedekte.

In de weken erna vonden de archeologen echter ook de ontbrekende ledematen van de man. Daaruit konden ze concluderen dat de man niet stierf door “onthoofding door steen”, maar door verstikking omwille van de pyroclastische stroom. Dat is de gloeiend hete mengeling van gas, lava en ander puin dat door de vulkaan werd uitgebraakt.

Foto: EPA-EFE

Beelden van de opgravingen tonen de steen - mogelijk een deurpost - boven het lichaam van de man uitsteken, alsof hij door de vliegende steen in de grond was vastgepind. De archeologen ontdekten onlangs echter een tunnel onder het lichaam, die vermoedelijk dateert uit de achttiende of negentiende eeuw. Die is ingestort, waardoor het bovenste deel van het lichaam van de onfortuinlijke man gescheiden werd van zijn onderste ledematen. “Momenteel analyseren we het skelet, zodat we de laatste momenten van de man nog nauwkeuriger in beeld kunnen brengen”, luidt het.

De man, minstens 30 jaar volgens de onderzoekers, had tijdens zijn vlucht een tasje bij dat twintig zilveren en twee bronzen munten bevatte. Uit onderzoek bleek eerder ook al dat hij gemankt zou hebben.

Foto: AP