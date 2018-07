Na de farce met Mihajlovic: Sportig CP haalt oude bekende José Peseiro binnen als coach

De Portugese trainer José Peseiro keert terug naar Sporting Clube de Portugal, waar hij tijdens zijn eerste passage in 2004-2005 nog de finale van de UEFA Cup speelde. Hij tekende voor één seizoen bij de voetbalploeg, die een interne crisis meemaakt.

“In deze moeilijke tijden, is het belangrijk een klimaat van stabiliteit en vertrouwen te scheppen. We weten wat we willen om het evenwicht van de club te herstellen”, verklaarde de 58-jarige tijdens een persconferentie. Zijn contract omvat ook een optie voor een jaar extra.

Peseiro volgt de Serviër Sinisa Mihajlovic op, die door gewezen voorzitter Bruno de Carvalho op 18 juni werd aangesteld maar door de nieuwe directie negen dagen later opnieuw op straat werd gezet.

Sporting, geroemd om zijn jeugdopleiding waaruit onder meer Cristiano Ronaldo voortkwam, verkeert al een hele tijd in crisis. Midden mei kwam alles in een stroomversnelling toen een groep supporters enkele spelers en leden van de staf aanviel. Na dat incident beslisten meerdere spelers en trainer Jorge Jesus eenzijdig hun contract te verbreken.