Achtste finale België-Japan nog steeds niet uitverkocht: fanclub doet oproep

Een dag voor de wedstrijd in de achtste finale van maandagavond in Rostov aan de Don is België - Japan nog steeds niet uitverkocht. Op de fanflight zijn er bovendien nog vijftig plaatsen beschikbaar, zo maakte fanclub 1895 zondag bekend. De plaatsen op de vlucht moeten wel voor zondagavond (18u) geboekt worden.

Lees ook:Wil u last-minute een wedstrijd van de Rode Duivels bijwonen? Dan plundert u maar beter uw bankrekening

In de eind januari afgesloten verkoopfase voor de Belgische vakken kwamen er slechts 194 aanvragen uit België binnen. Ongetwijfeld zullen er ook wel wat Belgen zitten in de neutrale vakken van de 45.000 plaatsen tellende Rostov Arena.

De voorbije dagen kwamen er dan weer plaatsen beschikbaar omdat fans uit andere landen hun optie op een zitplek lieten annuleren. De website van de Wereldvoetbalbond FIFA geeft aan dat er nog plaatsen zijn in de eerste twee categorieën.

Eén dag voor de aftrap is er in het straatbeeld van het snikhete Rostov dan ook amper iets te merken van voetbalsfeer. Het duel tussen België en Japan is overigens de WK-afsluiter voor Rostov, eerder werden er al vier groepswedstrijden gespeeld.