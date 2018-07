Ciman en LA FC blijven bovenin meedraaien na zege tegen Philadelphia

Los Angeles FC heeft zaterdag in de Major League of Soccer (MLS) een 4-1 zege geboekt tegen Philadelphia Union. Laurent Ciman speelde de hele wedstrijd bij de thuisploeg. Een hattrick van Diomande (25’, 43’ en 55’) en een late treffer van Blessing (90’+6) bezegelden het lot van de bezoekers, die op slag van rust tegenscoorden via Picault (45’).

Voor LA was het de derde zege op rij. Ciman en co blijven derde in de Western Conference, met 30 punten na 16 speeldagen. Philadelphia is achtste in de Eastern Conference, met 21 punten na 17 speeldagen.

Vrijdag al hielp Roland Lamah FC Dallas met zijn zevende seizoenstreffer aan de volle buit bij Minnesota (0-1). Dallas staat tweede in de Western Conference.