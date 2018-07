Brits meisje overleden nadat “springkasteel ontploft” op het strand

In het Britse Norfolk is een jong meisje overleden dat er op het strand aan het spelen was. Een springkasteel dat er was opgesteld zou volgens verschillende getuigen om een nog onbekende reden ontploft zijn.

Zondagochtend liepen rond 11u15 verschillende noodoproepen binnen over een ongeval op Gorleston Beach in het Britse Norfolk. Volgens getuigen was er een springkasteel ontploft, waardoor een meisje zo’n 6 meter de lucht in werd geslingerd. Het kind werd nog naar het ziekenhuis overgebracht, maar overleed aan haar verwondingen.