Ontspoorde kusttram weggetakeld in Oostende: tramverkeer verstoord

Oostende - Het kusttramverkeer is zwaar verstoord nadat een tram ontspoord is in Oostende. Dat bevestigt De Lijn aan onze redactie. Reizigers moeten rekening houden met grote vertragingen.

“Bij werkzaamheden aan het station in Oostende is zondagnamiddag een bovenleiding naar beneden gevallen”, weet woordvoerster Elisa Persoone van de openbaarvervoermaatschappij De Lijn. “Daardoor moest een tram achteruit rijden en is het voertuig met één wiel uit het spoor geraakt.”

Tijdens het ongeval bevonden er zich geen reizigers aan boord van de kusttram. “Er was enkel een rangeerder aanwezig. Onze werknemer is niet gewond geraakt”, aldus Persoone.

“De kusttram blokkeerde het spoor op die plaats, waardoor er geen andere voertuigen voorbij konden. Tijdens het takelen van de tram moesten we de elektriciteit op het spoor langs de hele kust uitschakelen. Er reden daardoor geen kusttrams, tot het einde van de takelwerkzaamheden.”

Even na 17 uur liet De Lijn weten dat het ontspoorde voertuig getakeld is en het tramverkeer hervat werd. “De kusttrams rijden weliswaar niet volgens de dienstregeling, we stellen alles in het werk om onze reizigers zo snel mogelijk op hun bestemming te krijgen”, besluit Elisa Persoone.