Messi en Ronaldo naar huis, wordt dit het WK van Hazard? “Het is tijd om te schitteren”

Maandag staat de achtste finale tussen België en Japan op het programma. De Rode Duivels denken aan de eindzege en zijn dus favoriet. Een zelfverzekerde Hazard ziet ook geen reden om aan het eigen kunnen te twijfelen.

Foto: REUTERS

“Romelu, Dries en ik hebben halen het beste niveau uit onze carrière. Romelu scoort vlot en Dries is ook al twee jaar lang één van de beste schutters van de Serie A. Ik scoor iets minder, maar voel me ook goed in mijn vel. We spelen ook goed samen en creëren veel kansen. Het samenspel met Lukaku gaat een beetje automatisch. Romelu geeft ons altijd opties. Hij is een speler die niet veel kansen nodig heeft om te scoren. Hij zit in de categorie van de grootste spitsen. Als hij drie of vier kansen krijgt, scoort hij twee keer. En zijn bewegingen zijn ook beter dan in het verleden, net als hij beter is geworden in het verdedigende aspect. En dan hebben we ook nog Michy Batshuayi. En Christian Benteke. We hebben het geluk in België dat we veel goede spitsen hebben”, stak Hazard de loftrompet op over zijn landgenoten.

Zelf voelt hij zich heel goed. “Ik ben nu een sterkere speler dan twee jaar geleden, en zeker dan vier jaar geleden. Het toernooi in Brazilië was ons eerste grote toernooi. We zijn nu als groep volwassener. En de meeste spelers zitten bijna op de top van hun carrière. Matchen in de knock-outfase vereisen ervaring. We zijn allemaal tussen 25 en 33, op hetzelfde niveau van maturiteit. Dat kan het verschil maken”, steekt hij de ambities niet onder stoelen of banken.

“Spreken nog niet over Brazilië”

Twee jaar geleden lag de weg naar de finale van het EK open, maar lieten de Rode Duivels zich verrassen door Wales. “We hebben de ervaring van twee jaar geleden die we meenemen. We zijn sterker ook. En toen zaten we met blessures, nu niet. En Japan is een andere ploeg, dit is een ander toernooi. We gaan er alles aan doen om naar de kwartfinale te gaan. Japan zit natuurlijk ook in de achtste finale omdat het een goede ploeg is. We speelden vorig seizoen niet zo goed tegen hen in de vriendschappelijke wedstrijd, maar de ploeg is nu wel anders. Het is een ploeg met veel goede spelers. Als we het niet serieus nemen, hebben we het risico om te verliezen. Dus we gaan geconcentreerd zijn vanaf de eerste minuut.”

Als België wint, krijgt het in de kwartfinale Brazilië of Mexico tegenover zich. “We praten nog niet over Brazilië. Wij moeten eerst nog winnen van Japan en Brazilië speelt ook nog een wedstrijd tegen Mexico. We kijken nog niet zo ver vooruit. Het is niet zo dat we gewonnen hebben tegen Engeland omdat we dan tegen Japan zouden spelen. Wij wilden gewoon winnen.” Nu Messi en Ronaldo uit het WK liggen, kan dit zomaar het toernooi worden van Hazard. “Ja, nu is het tijd om te schitteren. Ik wil naar de kwartfinale, dan naar de halve finale en dan naar de finale. Maar ik ben niet de enige die naar de finale wil. Ook al zijn Messi en Ronaldo eruit, dan nog blijven er een hoop goede spelers over. Het is tijd om ons te tonen aan de wereld. We hebben een goede groep, we hebben het allemaal in eigen hand.”

Tegen Engeland werden de meeste basisspelers gespaard. “We zullen morgen zien of dat ons ritme heeft gebroken of niet”, aldus Hazard. “Maar na een seizoen in de Premier League kan wat rust misschien geen kwaad. Al ben ik wel iemand die altijd wil spelen. We trainen goed, dus ik denk dat we klaar zullen zijn.”