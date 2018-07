Roberto Martinez heeft met Januzaj slechts één zorgenkind: “Ik hoop mijn verjaardag in Rusland te vieren”

De Rode Duivels spelen morgen in de achtste finale tegen Japan (20.00 uur in Rostov), maar bondscoach Roberto Martinez hoopt niet dat die wedstrijd het eindstation wordt. De Spanjaard verjaart op 13 juli, twee dagen voor de finale. “Ik hoop dat ik mijn verjaardag in Rusland mag vieren.”

Roberto Martinez kan voor de wedstrijd tegen Japan rekenen op een fitte kern, op één uitzondering na. Adnan Januzaj, tegen Engeland nog matchwinnaar met het enige doelpunt, heeft te veel last van de knie na een trap op training. “Het is niet zo erg, maar Adnan zal niet kunnen spelen tegen Japan”, zegt Roberto Martinez. “Verder is iedereen beschikbaar.” Dus ook Vincent Kompany is na zijn invalbeurt tegen Engeland klaar om in actie te komen. “We zijn blij dat Vincent Kompany weer bij de groep is. Ik ben blij met het werk van de medische staf. Ze hebben hem en Vermaelen klaar gemaakt voor de dienst. Want als coach is het leuk om alle spelers fit te hebben.”

Martinez liet tegen Engeland zijn volledige basisploeg rusten. Zo zijn ze allemaal fris voor de wedstrijd tegen Japan. Al leeft ook de vrees dat het goede elan nu misschien gebroken is. “Een speler die te fris is, dat bestaat niet”, vindt Roberto Martinez. “Ik vind dat dus geen risico. Het is een veel groter risico om te spelen met jongens die vermoeid zijn. Ook Japan liet zes spelers rusten in zijn derde groepswedstrijd.”

Trainen op strafschoppen?

Morgen is het de eerste wedstrijd voor de Rode Duivels met rechtstreekse uitschakeling. En dus ook de eerste keer dat er strafschoppen kunnen zijn. Heeft Martinez zijn spelers al laten trainen op strafschoppen? “Je moet op alles voorbereid zijn. Ook op strafschoppen. De spelers hebben dat al geoefend, maar geen enkele training kan de omstandigheden simuleren. Maar we zijn klaar om tot het gaatje te gaan.”

Van keeper wisselen voor de strafschoppenreeks - zoals Louis van Gaal bij Nederland deed op het WK in 2014 - zal Martinez niet doen. “Het is iets dat je als trainer moet overwegen”, zegt Martinez. “Maar onze keepers hebben alle drie dezelfde kwaliteiten op strafschoppen. Dus ik heb geen reden om Thibaut (Courtois, red.) te wisselen voor een strafschoppenreeks. Net als ik Simon (Mignolet, red.) of Koen (Casteels, red.) ook niet zou vervangen voor een strafschoppenreeks. Maar jongens, we gaan proberen om het niet tot strafschoppen te laten komen, hé.”

Roberto Martinez is wel op zijn hoede voor Japan. “We hebben tegen hen gespeeld in november. Maar sindsdien veranderden ze van coach. Het is een ploeg met heel energieke spelers. Ze kunnen twee systemen tegelijk spelen. In balbezit met drie verdedigers. In balverlies met vier. Ze hebben kwaliteitsvolle spelers met Honda, Kagawa, Yoshida,... Ook Inui heeft een goede periode gehad bij Eibar in Spanje. We zullen geconcentreerd moeten zijn. Ze zijn in staat om ons in problemen te brengen.”

Maar toch hoopt Roberto Martinez om nog een tweetal weken in Rusland te blijven. De Spanjaard verjaart twee dagen voor de finale. “Ik hoop hem in Rusland te kunnen vieren (lacht).”