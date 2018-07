El Maestro met een wandelstok: Uruguay scheert alweer hoge toppen onder langst dienende bondscoach

Uruguay knikkerde gisteren het Portugal van Cristiano Ronaldo uit het WK. Een nieuw huzarenstukje van de 71-jarige bondscoach Oscar Tabarez, die al sinds 2006 aan het roer staat van de Zuid-Amerikanen. Nochtans heeft Tabarez een wankele gezondheid door een zeldzame spierziekte. Maar ondertussen lonkt wel een nieuwe stunt, na de winst in de Copa America (2011) en halve finale op het WK (2010).

Op 13 februari 2006 stelde de Uruguayaanse voetbalbond de in Montevideo geboren Tabarez een tweede keer aan als bondscoach. De eerste keer was bijna 18 jaar eerder, op 1 september 1988. Tabarez zou toen twee jaar blijven, alvorens naar de Argentijnse topclub Boca Juniors te trekken. Nadien belandde hij via het Uruguayaanse Penarol in Italië, waar het van Cagliari naar AC Milan ging. Na een passage bij het Spaanse Real Oviedo en een tweede ambtstermijn bij Cagliari stak Tabarez opnieuw de Atalantische Oceaan over, terug richting Argentinië. Na Velez Sarsfield belandde hij een tweede keer bij Boca Juniors, waar hij in juni 2002 afzwaaide.

Tabarez verdween toen even uit het trainersvak, want pas in 2006 werd hij aangesteld als Uruguayaans bondscoach. Gedurende zijn trainerscarrière had de voormalige verdediger, die voor verschillende clubs in eigen land en het Mexicaanse Puebla FC speelde, geen honkvaste indruk gegeven. Gemiddeld bleef hij twee jaar bij een werkgever, en daar zijn de 12 jaar die hij nu bij Uruguay zit al bijgeteld. Bij zijn allereerste club, Bella Vista, bleef hij drie jaar. Bij zijn eerste passage als bondscoach bleef hij twee jaar aan de slag. Verder vertrok hij overal na maximum een jaar.

Maar de ouderdom heeft hem blijkbaar honkvaster gemaakt. Tabarez - die in het verleden ook werkte als leraar in een basisschool - staat nu al 12 jaar aan het roer bij La Celeste. Onder zijn bewind scheren de Uruguayanen hoge toppen. Met een ijzeren defensie, stevige organisatie en individuele klasse vooraan slaag Tabarez erin de traditionele toplanden het leven zuur te maken. El Maestro, zoals zijn bijnaam luidt, loodste Uruguay dan ook naar de eindzege in de Copa America in 2011. Het schakelde in de kwartfinale gastland Argentinië uit na strafschoppen en was in de finale met 3-0 te sterk voor Paraguay, dat eerder Brazilië verraste. Luis Suarez kroonde zich toen tot vice-topschutter van het toernooi, in de finale was Diego Forlan de grote man met twee goals.

De hand van Suarez

Maar ook op het WK slaag Tabarez er steevast in het beste uit zijn manschappen te halen, die overpakte nadat Uruguay kwalificatie voor het WK 2006 misliep. In 2010 waren de Uruguayanen er wel bij, en hoe! Het bereikte de halve finale, nadat het in de kwartfinale ontsnapte tegen Ghana. Luis Suarez sloeg een gemaakte goal uit het doelvlak, kreeg rood en zag hoe Gyan de elfmeter miste. Uruguay trok vervolgens aan het langste eind in de strafschoppenreeks. In de halve finale toonde Nederland zich wel te sterk.

In 2010 overleefde Uruguay eveneens de groepsfase, maar stuitte het in de 1/8ste finales wel op een ontketende James Rodriguez, die namens Colombia met twee doelpunten voor een 2-0 zege zorgde. In Rusland staat het nu dus opnieuw in de kwartfinale. Zonder te schitteren met overweldigend voetbal, maar door hyperefficiënt te zijn. Uruguay pakte 9 op 9 in d groepsfase en slaagde erin Cristiano Ronaldo aan banden te leggen. Nu moet Frankrijk voor de bijl gaan.

Zeldzame ziekte

Dat Tabarez überhaupt nog langs de zijlijn staat, is bewonderenswaardig te noemen. De 71-jarige coach leidt namelijk aan het Guillain-Barré syndroom, een zeldzame spierziekte met een volstrekt onvoorspelbaar verloop. De ziekte werd twee jaar geleden vastgesteld, de voetbalwereld reageerde geschokt. Zelfs AC Milan was er als de kippen bij om hun ex-coach een hart onder de riem te steken. “Professor Tabarez was maar een paar maanden bij ons, maar Milan is zijn professionalisme en kwaliteiten nooit vergeten. In afswachting van meer nieuws, zenden we hem alvast onze beste wensen. Veel succes, Professor.”

De verwachting was dat Tabarez een stapje terug zou doen na de diagnose. Niets van, dacht hij. “Op sommige dagen kan ik zelfstandig bewegen, op andere dagen ben ik tijdelijk verlamd. Op de bond weten ze dat ik me moet verplaatsen met een karretje. Maar het verandert niks aan mijn werk of de relatie met mijn spelers”, zei El Maestro daarover. En dus zit hij nog steeds op de bank van La Celeste, mét wandelstok.

Het zou wel eens zijn laatste WK kunnen zijn, klinkt het in de wandelgangen. Maar Tabarez zelf zei in het verleden: “Ik blijf coach van Uruguay, tenzij de resultaten iets anders zeggen. Als je een trainer bent, weet je dat je daarop wordt afgerekend.” En met die resultaten zit het voorlopig wel snor.

