Duitse regering wankelt: Seehofer laat zich kritisch uit over deal van Merkel

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer heeft zich op een bijeenkomst van de Beierse partij CSU kritisch uitgelaten over het Europees akkoord dat bondskanselier Angela Merkel heeft bereikt.

Het migratiedossier heeft in Duitsland geleid tot een gespannen verhouding tussen de christendemocratische partij CDU van Angela Merkel en de Beierse zusterpartij CSU. Seehofer wil dat migranten die in Duitsland aankomen worden teruggestuurd naar het Europees land waar ze asiel aanvroegen. Bondskanselier Merkel is het daar niet mee eens en pleit voor inspanningen om de instroom van migranten, in coördinatie met andere Europese landen, in te perken. Ze heeft tot vandaag de tijd gekregen om daarover een akkoord te bereiken binnen de EU.

De EU-landen hadden vrijdag een akkoord bereikt waarin onder meer melding werd gemaakt van ‘controlecentra’ om op zee geredde migranten onder te brengen. Ook komen er aparte deals tussen verschillende EU-landen.

Maar Seehofer heeft op een bijeenkomst van zijn partij duidelijk gemaakt dat hij niet gelukkig is met dat akkoord, zo meldt het Duitse persbureau DPA op basis van deelnemers aan de bijeenkomst. De afspraken zijn volgens Seehofer “niet gelijkwaardig” aan het terugsturen van migranten aan de Duitse grens.

CDU en CSU overleggen zondag apart over de resultaten van de Europese top. Als blijkt dat ze zondagavond nog altijd niet op dezelfde golflengte zitten, is het niet uitgesloten dat de Duitse regering van christendemocraten en sociaaldemocraten na zowat honderd dagen al valt over het migratiebeleid.