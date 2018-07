Belgische kust beleeft topweekend: “Drukste dag in jaren”

Blankenberge - De zomervakantie is aan de Belgische kust ingezet met een knaller. De combinatie van zon, zee en strand wist maar liefst 300.000 dagtoeristen naar zee te lokken.

Aanschuiven op de snelwegen, nokvolle treinen en bomvolle stranden. In groten getale trokken toeristen dit weekend naar zee en dat maakte het ook voor de horecasector bijzonder druk. “Negentig procent van de hotels aan de kust was volzet”, blikt Dirk Marteel van Westtoer tevreden terug. “Het was een bijzonder geslaagde start van het zomerseizoen en smaakt maar meer.”

“Vakantiegangers kunnen voor hun vertrek best even bellen om zeker te zijn dat ze nog een plaats vinden om te overnachten.” Westtoer verwacht in juli en augustus samen zo’n zes miljoen dagtoeristen aan de kust. “Vooral Belgen, maar ook veel Nederlanders, Fransen en Duitsers vinden de weg naar ons land.”

Foto: carlo coppejans

Volgens woordvoerder Stef Gits van Toerisme Vlaanderen lokt de Belgische kust steeds meer toeristen. “Vorig jaar noteerden we al een stijging van ongeveer acht procent. De eerste drie maanden van dit jaar is het aantal overnachtingen opnieuw met tien procent gestegen tegenover 2017.”

45 kinderen verloren gelopen

In de badplaats Blankenberge moesten zaterdag en zondag telkens twee mensen uit het water gehaald worden. “Enkele strandgangers kregen ook last van de warmte”, weet hoofdredder Tom Cocle van de kustreddingsdienst. “We moesten eenmaal de ziekenwagen oproepen en verzorgden een drietal personen met een hitteslag. Zondag is één vrouw onwel geworden.”

Foto: BELGA

Volgens de hoofdredder zijn er zaterdag in Blankenberge acht kinderen verloren gelopen, zondag waren dat er al 37. “Er was vandaag extreem veel volk op het strand, zo’n 30.000 man”, schat Cocle. “Zoveel zonnebaders hebben we al in jaren niet meer ontvangen.”

Kusttram ontspoord

Reizigers van de kusttram moeten op dit ogenblik overigens rekening houden met grote vertragingen, nadat een tram ontspoord is in Oostende. In de namiddag reden er zelfs helemaal geen kusttrams tijdens de takelwerkzaamheden. Rond 17 uur werd het tramverkeer hervat. “De kusttrams rijden weliswaar niet volgens de dienstregeling, maar we stellen alles in het werk om onze reizigers zo snel mogelijk op hun bestemming te krijgen”, laat woordvoerster Elisa Persoone van De Lijn weten aan onze redactie.