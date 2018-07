Bondscoach Japan: “Strafschoppen? We willen de match al eerder winnen”

Japan is maandag de underdog in de achtste finale tegen de Rode Duivels (20.00 uur in Rostov). Het land is op een WK nog nooit verder geraakt dan de achtste finales. “Maar nu is het toch een beetje anders. Toen was de ploeg telkens al uitgeperst na de groepsfase.”

Het is nog maar de derde keer in de geschiedenis dat Japan het tot de laatste zestien schopt op een wereldkampioenschap voetbal. En de vorige twee keren - in 2002 en 2010 - werd het uitgeschakeld met strafschoppen tegen respectievelijk Turkije en Paraguay. Daarom houden ze ook nu rekening met een penaltyreeks. “Maar trainen op strafschoppen doen we niet”, zegt bondscoach Akira Nishino. “Want je kan er nog zo veel trappen op training als je wil, het mentale aspect van een strafschoppenreeks op een wereldkampioenschap kan je niet simuleren. Trouwens, we gaan proberen om het niet zo ver te laten komen en de wedstrijd al eerder proberen te winnen.”

Nishino beseft dat Japan niet de favoriet is. “België is wellicht sterker, maar ze hebben ongetwijfeld ook zwakke punten. En die gaan we proberen bloot te leggen. België behoort tot de drie beste ploegen ter wereld. Als de uitslag bepaald wordt door een optelsom van alle elf individuen, dan maken we geen kans. Maar als we als ploeg, als blok spelen, dan zie ik mogelijkheden.”

Verdediger Shoji Jo: “Gaan voor beste acht”

Foto: REUTERS

Verdediger Shoji Jo geeft zich niet op voorhand gewonnen. “We hebben ons voor het toernooi voorgenomen om hier in Rusland geschiedenis te schrijven”, zegt Shoji. “We willen er alles aan doen om bij de beste acht te zijn. Of nog beter. De druk is groot, de verwachtingen liggen hoog.”

Shoji wordt de rechtstreekse tegenstander van Romelu Lukaku. Of hij schrik heeft van de spits van Manchester United, werd hem gevraagd. “Eerst en vooral, het gaat niet alleen om Lukaku. België heeft veel kwaliteitsvolle spelers. Maar ik zal natuurlijk veel te maken krijgen met Lukaku. Ik ben daar mentaal klaar voor.”