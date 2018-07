Paradise City festival in Perk lokt 18.000 muziekfans

Steenokkerzeel / Perk -

De vierde editie van het driedaagse elektrofestival Paradise City aan het Kasteel de Ribaucourt in Perk (Steenokkerzeel), dat zondagavond afsluit met de Franse top-dj Laurent Garnier, heeft volgens organisator Gilles De Decker in totaal meer dan 18.000 bezoekers over de vloer gekregen. Dat zijn er circa 5.500 meer dan 12.500 van vorig jaar.