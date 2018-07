25ste Rock Zottegem breekt alle records

Zottegem - Het muziekfestival Rock Zottegem, dat zondagavond zijn 25ste editie afsluit met een optreden van Clouseau, heeft de voorbije drie dagen ongeveer 36.500 bezoekers gelokt. “Het was een recordeditie op alle vlakken”, zegt organisator Kurt De Loor.

Het festival op de terreinen aan de Bevegemse Vijvers wordt al sinds 1994 georganiseerd in het Oost-Vlaamse Zottegem. De 25ste editie dit jaar lokte een record van 36.500 toeschouwers. “Vrijdag en vandaag zijn we uitverkocht, zaterdag bijna. Dus op alle vlakken was het een recordeditie. Niet enkel op het vlak van publiek, maar ook op het vlak van temperatuur. Het was verruit de warmste editie”, vertelt Kurt De Loor.

De warmte bracht wel met zich mee dat het publiek voorbereid moest zijn op de droogte. Maar dat was volgens De Loor geen probleem. “We waren op alles goed voorbereid. We deelden gratis water uit en zorgden voor extra schaduwrijke plekjes, naast bijkomende info op grote schermen. Het Rode Kruis heeft dus geen onnodige slachtoffers van de zon gekregen.”

De 25ste editie, met onder mee Levellers, Jebroer, Coely, Arno en The Offspring, en zondagaovnd afsluit met De Kreuners en Clouseau, behoort dus tot de topedities uit de geschiedenis van Rock Zottegem. De 26ste zit inmiddels al in de pijplijn. “Weet je, onze vrijwilligers zijn onze hoofdsponsors. Zij zijn van goudwaarde en zorgen ervoor dat dit kan blijven bestaan”, besluit De Loor.