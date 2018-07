Spanning ten top, maar Spanje-Rusland zal ook om deze ongelooflijke cijfers onthouden worden

Rusland zorgde voor één van de grote verrassingen van het WK door favoriet Spanje uit het toernooi te kegelen in de achtste finale. Het gastland won na een spannende reeks strafschoppen, maar niet alleen daarom zal deze achtste finale nog lang herinnerd worden. Beide landen zorgden immers voor opvallende statistieken én een duizelingwekkend cijfer.

We beginnen met Spanje, dat in de volledige wedstrijd van 120 minuten maar liefst 1.137 passes afwerkte. Daarvan kwamen er 1.029 aan: goed voor een slaagpercentage van 90,5 procent. Indrukwekkend cijfermateriaal van de Spanjaarden, die de term tiki taka een nieuwe dimensie gaven. Ter vergelijking: de Russen verstuurden 285 passes, net iets meer dan één vierde van de passes van de Spaanse opponent. Daarvan kwamen er ook ‘maar’ 202 aan, ofwel een slaagcijfer van 70,8 procent. Om een idee te geven van hoe straf die Spaanse cijfers wel niet zijn: het is de eerste keer dat een team op het WK meer dan 1.000 passes verstuurt sinds de analisten van Opta het WK begonnen te analyseren in… 1966.

Spain are the first team to attempt 1000+ passes in a World Cup game since at least 1966.

Ter illustratie is er ook nog onderstaande heatmap:

Spanien ist das erste Team mit mehr als 1.000 Pässen in einem WM-Spiel (seit. Datenerfassung 1966).

Ook opmerkelijk voor de Spanjaarden, die blijkbaar echt geen kaas - of paëlla - gegeten hebben van strafschoppenreeksen. Van hun laatste vier strafschoppenreeksen op het WK gingen er immers drie verloren: in 1986 tegen onze Rode Duivels (kwartfinale), in 2002 tegen toenmalig gastland Zuid-Korea (kwartfinale) en nu dus tegen gastland Rusland. Enkel in de achtste finale van het WK 2002 tegen Ierland konden de Spanjaarden doorstoten na strafschoppen. Spanje is zo ook pas het derde land dat in haar WK-geschiedenis drie keer verliest op strafschoppen, na Italië en Engeland.

Onzichtbare De Gea

Spanje heeft op het WK overigens een trieste historie wat wedstrijden tegen gastlanden betreft. In 1934 werd met 1-0 verloren tegen Italië in de kwartfinale, in 1950 tegen Brazilië met maar liefst 6-1, in 2002 was er het eerder genoemde verlies tegen Zuid-Korea en nu is er dus ook het verlies tegen Rusland in 2018. Ook voor doelman David De Gea viel er een treurige statistiek te noteren. Het sluitstuk van Manchester United maakte in de vier wedstrijden van Spanje op dit WK slechts één redding. Ter vergelijking: zijn Russische collega Igor Akinfeev maakte er op enkele minuten tijd al twee tijdens de strafschoppenreeks.

Igor Akinfeev made as many saves during the penalty shootout against Spain (2) as David de Gea managed in total at the 2018 World Cup. A tale of two goalkeepers.



A tale of two goalkeepers. pic.twitter.com/PnlhBmpeoY — Squawka Football (@Squawka) 1 juli 2018

Over naar Rusland dan, die de wedstrijd wonnen maar tegelijkertijd een opmerkelijk record nog wat scherper stelden. Het ongelukkige eigen doelpunt van ouderdomsdeken Sergey Ignashevich was immers alweer de tiende own goal van het WK. Het vorige record van 1998 (zes eigen doelpunten) werd afgelopen woensdag al verbroken toen de Mexicaan Edson Alvarez tegen Zweden de bal in het eigen doel werkte. Dezelfde dag scoorde ook de Zwitser Yann Sommer nog een eigen doelpunt, één dag later deed de Tunesiër Yassine Meriah hetzelfde. Zal dit opmerkelijke record nog scherper gesteld worden in de resterende wedstrijden van dit WK?

Eerste kwartfinale sinds 1970 voor Russen

En daar stopt het niet voor de Russen, want hun zege in de strafschoppenreeks betekent dat ze voor het eerst sinds 1970 doorstoten naar de kwartfinales van het WK. Toen stond het land nog bekend als de Sovjet-Unie. Bovendien is dit de vijfde keer op rij dat een gastland op het WK een strafschoppenreeks wint. Eerder lukte dat ook Frankrijk (1998, kwartfinale tegen Italië), Zuid-Korea (2002, kwartfinale tegen Spanje), Duitsland (2006, kwartfinale tegen Argentinië) en Brazilië (2014, achtste finale tegen Chili).

Tot slot nog een WK-debuut voor een nieuw reglement: de vierde wissel, die nu is toegestaan in verlengingen. Aleksander Erohkin viel bij de Russen in voor Daler Kuzyaev in minuut 97, Rodrigo deed hetzelfde bij Spanje voor Marco Asensio in de 104de minuut.