Politie verhindert Gay Pride in Istanboel

De Turkse oproerpolitie is zondag in Istanboel opgetreden tegen honderden mensen die van plan waren om deel te nemen aan een Gay Pride. Er werd traangas ingezet om de mensen uiteen te drijven. Het is al het vierde jaar op rij dat de organsisatie van de Gay Pride in Istanboel wordt verhinderd.

De lokale overheden hadden beslist om de Gay Pride om veiligheidsredenen te verbieden. Toch waren honderden mensen, voorzien van spandoeken en regenboogvlaggen, naar de winkelstraat Istiklal afgezakt om deel te nemen aan de optocht.

De politie slaagde er echter in om de doorgang van de holebi-activisten te verhinderd, onder meer door straten te blokkeren met waterkannonen. Met behulp van traangas, wapenstokken en politiehonden werden de deelnemers aan de Gay Pride vervolgens teruggedrongen. Volgens de activisten maakte de politie bij die actie ook gebruik van rubberen kogels.

Foto: AFP

“De gouverneur heeft eens te meer een misdaad begaan door specifieke groep van de samenleving te discrimineren”, zo reageren de organisatoren zondag in een mededeling.

Turkije is een van de weinige landen in het Midden-Oosten die homoseksualiteit niet verbiedt. Maar het geweld tegen holebi’s is er de voorbije jaren sterk toegenomen.