Spaanse pers hakt hard in op La Roja na pijnlijke WK-uitschakeling: “Spanje is dat oude team dat de revolutie gemist heeft”

De toplanden sneuvelen snel op dit WK. Na Duitsland, Argentinië en Portugal moest zondag ook Spanje eraan geloven. Na strafschoppen tegen Rusland dan nog. Alweer niets voor La Roja, dat sinds 2014 niet verder geraakte dan de tweede ronde op een groot toernooi. De Spaanse pers had de mond er van vol...

Marca: “Een afscheid om van te huilen”

Bij Marca moesten ze wenen door de onverwachte vroegtijdige uitschakeling van de Spanjaarden. “Un adiós para llorar”, is de titel van hun wedstrijdverslag. Vertaald: “Een afscheid om van te huilen”.

“De Gouden Generatie begon met een gewonnen strafschoppenreeks tegen Italië (op het EK van 2008, red.) en eindigde met een tragische nederlaag tegen Rusland. Het betekende het einde van een gek WK sinds het ontslag van Lopetegui. Spanje heeft er alles aan gedaan om een bondgenoot van de chaos te worden. Iniesta durfde niet eens te kijken, tijdens zijn mogelijk afscheid. Zelfs De Gea was niet goed.”

“Nog erger zijn de meer dan 1.000 passes tegen het slechtste Rusland in dertig jaar. Gelukkig was er de strijd van Isco. Er was de symbolische beslissing om Iniesta op de bank te laten voor Asensio, maar die miste zijn Mbappé-effect. Silva was nergens te bespeuren, eigenlijk al sinds zijn familiale problemen in februari. Het was eraan te zien op het veld en aan Spanje.

Isco kreeg van Marca als enige Spaanse speler drie sterren. Nacho, Ramos en Rodrigo kregen er twee. De rest moest het doen met amper één sterretje. Al kon het nog slechter. Piqué kreeg geen score van Marca, wat waarschijnlijk veel te maken had met zijn penaltyfout. Ook Asensio kreeg een nulscore.

Sport: “Spanje naar huis na strafschoppen”

Bij Sport waren ze iets minder negatief over La Roja. “España, a casa en los penaltis”, kopte de krant. Vertaald: “Spanje naar huis na strafschoppen”. Volgens hen botste Spanje op een Russische muur en was Piqué de schuldige door een penalty te veroorzaken, waardoor de Russen langszij kwamen.

“Het incidentrijke toernooi van La Roja kon enkel een fatale afloop kennen en zo geschiedde”, klonk het. “Aan het einde faalden Koke en Aspas, terwijl De Gea geen enkele strafschop kon pakken. Asensio die in de plaats van Iniesta speelde, was een grote verrassing. De wedstrijd was echter onder controle tot Piqué hands maakte en zo een strafschop veroorzaakte. Een absurde actie.”

Mundo Deportivo: “Spanje uitgeschakeld na strafschoppen”

Ook bij Mundo Deportivo waren ze er niet goed van. “De Spaanse selectie kon 120 minuten lang Rusland niet overklassen. Missers van Koke en Aspas maakten een einde aan de WK-droom”, aldus de krant. “Deze keer was de loterij van de strafschoppen ons niet gunstig gezind nadat het gelijk stond na een alweer povere partij van La Roja.”

“Hierro voerde enkele wijzigingen door in zijn tactiek maar deed dat ten koste van Iniesta. Daardoor verloor Spanje zijn voetbal. Spanje had vanaf de eerste minuut de bal maar deed er niets mee. Er werd nauwelijks gevaar gecreëerd. Spanje speelde en speelde maar zonder diepgang. Isco was het enige lichtpunt, naast Alba die fysiek uitblonk. En dan zorgde Piqué voor een penalty die even duidelijk als absurd was.”

“Na rust hetzelfde beeld, ook met Iniesta tussen de lijnen. De wissels van Hierro hadden weinig effect. Ramos claimde nog een penalty maar deze keer was de VAR er niet om te helpen. Uiteindelijk kwam het tot strafschoppen en daarbij kwam Spanje als verliezer uit de bus.”

El Mundo: “Spanje verliest Russische roulette”

Bij El Mundo hadden ze vooral commentaar op de algemene prestatie van Spanje, die volgens de krant te wensen overliet. “Spanje had de kans om een mindere tegenstander te verslaan, maar het had noch de ziel noch de conditie om te zegevieren tegen een van de zwakste tegenstanders ooit op een WK. Uiteindelijk moesten er strafschoppen aan te pas komen, een Russische roulette, en dat bleek het afscheid. Koke en Aspas misten, maar eigenlijk misten alle spelers.”

“Spanje zou nooit strafschoppen mogen trappen tegen Rusland, dat kwalitatief veel minder was. Het gevoel na Rusland 2018 is hetzelfde als dat na Brazilië 2014 en Frankrijk 2016. Spanje is dat oude team dat de revolutie gemist heeft, maar dat helemaal nog niet doorheeft. Deze selectie moet het verleden vergeten. Wees er trots op, maar vergeet het. Het mag dienen als een idee, maar daar stopt het. Op korte termijn zal Spanje niet meer worden wat Spanje was.

AS: “Een nieuwe WK-teleurstelling”

Bij AS kopten ze met: “Otro chasco mundial”. Verwijzend naar de tweede WK-teleurstelling op rij na de uitschakeling in de groepsfase in 2014 als titelverdediger. “Spanje bleef achter met zijn passes en had de moed niet om een mindere tegenstander uit te schakelen. Akinfeev was de held in de strafschoppenreeks met twee reddingen.”

“Spanje realiseerde zo een derde opeenvolgende teleurstelling op een groot toernooi. En deze keer was het niet eens verrassend. Dit WK was een grap van begin tot einde. Van het vertrek van Lopetegui tot de onzichtbaarheid van De Gea, die niet één penalty kon pakken. Het model dat van Spanje een wereldmacht maakte, is aan revisie toe. Vandaag was het vooral Isco tegen de rest.”