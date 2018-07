De dagen van Zinho Gano bij KV Oostende lijken geteld. De Belgische spits van Guineese afkomst heeft het oefenkamp van de Kustboys verlaten. Hij zou bij Standard een contract van vier jaar kunnen tekenen, al is de deal nog niet helemaal rond. Standard zou zo zijn beoogde targetspits binnenhebben.

Gano speelde in de jeugd voor Club Brugge en was in de hoogste Belgische klasse ook actief voor Moeskroen en Waasland-Beveren. Eind vorige zomer kwam hij van die laatste club over naar KV Oostende.