Chirolokalen beschadigd na brand

Bavikhove / Harelbeke - Een korte maar felle brand heeft zondagavond heel wat schade veroorzaakt in de lokalen van chirowerking Tijl & Ellen in de Veldstraat.

Een stapel paletten die tegen de achtermuur van het gebouw gestapeld lag, vatte om nog onbekende reden vuur. Het vuur nam via het dakgedeelte ook uitbreiding doorheen het gebouw, waardoor twee ruimtes beschadigd werden. Elders in het gebouw is er rook- en waterschade.

Medewerkers van het Jeugd Rode Kruis die vlakbij in hun lokaal aanwezig waren, merkten kort voor 18 uur het vuur op en verwittigden de brandweer. Die had het vuur snel onder controle en ventileerde nadien het gebouw. Ook enkele gasflessen die vlakbij de brand stonden, werden door de brandweerlui afgekoeld en in veiligheid gebracht.

Op het ogenblik van de brand was niemand in het gebouw aanwezig, waardoor ook niemand gewond raakte.