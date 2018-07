Belgische duiker riskeert leven om Thaise voetballertjes te redden: “Mijn dochters vroegen me om het niet te doen”

Zijn dochters raden het hem af wegens te gevaarlijk, maar toch dook de Vlaming Ben Reymenants (45) vorige nacht opnieuw de overstroomde Tham Luang grot in Thailand in. Hij helpt er mee aan de reddingsactie van twaalf tieners en hun voetbalcoach, die intussen al negen dagen in het donker opgesloten zitten. “Wie doet het anders? Er zijn weinig gekken op de wereld.”