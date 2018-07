Eigenaar ziet paarden voor zijn ogen omkomen in zware brand: "Vreselijk dat ik niets kon doen”

Putte -

Een hevige brand in een stal in de Slameuterstraat in Peulis (Putte) heeft zaterdagochtend het leven gekost aan drie paarden. Eigenaar Erik Verschueren probeerde de dieren nog uit de brandende stal te halen, maar hij moest zelf wijken voor de vlammen. “Echt vreselijk dat ik niets kon doen”, reageert hij aangeslagen.