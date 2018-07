Iniesta stopt als international na uitschakeling Spanje: “Dit is niet het mooiste afscheid”

De Spaanse middenvelder Andries Iniesta heeft zondag bevestigd dat hij stopt met internationaal voetbal. “Het klopt dat dit mijn laatste wedstrijd is”, zei hij, na de uitschakeling van Spanje op het WK door Rusland. “Een wonderlijke periode komt ten einde.”

Iniesta kwam in de tweede helft als wisselspeler het veld op. Spanje verloor de wedstrijd na een strafschoppenreeks, waarin Iniesta zijn elfmeter wel kon omzetten.

“Dit is niet het mooiste afscheid, maar zo is het leven en zo is voetbal”, verklaarde de Spaanse middenvelder Andrés Iniesta, die na de met strafschoppen verloren achtste finale tegen Rusland bekendmaakte dat hij stopt als international.

“Ik vertrek met een slechte nasmaak in de mond. Het is jammer dat we hier niet meer konden doen. Het is belangrijk dat het Spaanse elftal de weg naar het succes terugvindt. Dat zal misschien niet simpel zijn, moeilijker dan het lijkt, maar we hebben veel goede jonge spelers.”

De 34-jarige Iniesta, die Barcelona verlaat voor het Japanse Vissel Kobe, wil de schuld niet in de schoenen van de Spaanse federatie schuiven. “Het ontslag van bondscoach Julen Lopetegui heeft zeker zijn invloed gehad, maar het zou al te gemakkelijk zijn om de zwarte piet door te schuiven. Het zijn nog altijd de spelers die het op het terrein moeten doen en we hebben gefaald.” .

De voormalige FC Barcelona-speler scoorde het winnende doelpunt tegen Nederland in de WK-finale in Zuid-Afrika in 2010. De 34-jarige speler won ook het Europees kampioenschap in 2008 en 2012.

Foto: AP

Spaanse voetbalfederatie beslist “binnen enkele weken” over bondscoach

De Spaanse voetbalfederatie RFEF zal “enkele weken” wachten alvorens duidelijkheid te scheppen omtrent het lot van bondscoach Fernando Hierro. De voorzitter van de bond, Luis Rubiales, heeft geen spijt dat Julen Lopetegui twee dagen voor de start van het WK werd ontslagen. Hierro volgde hem op. Spanje is echter uitgeschakeld in de achtste finales van het WK.

“Wanneer je een beslissing neemt gebaseerd op overtuiging, met verantwoordelijkheid, moet je de bladzijde omdraaien”, aldus Rubiales. De federatie verweet Lopetegui dat hij zijn contract met Real Madrid heeft onderhandeld tijdens de voorbereiding van het WK. “We weten niet wat er zou zijn gebeurd” met hem nog als bondscoach. “Wat we weten, is dat we uitgeschakeld zijn terwijl we veel beter waren.”

Wat betreft de toekomst van de positie, “gaan we enkele weken wachten”. “Ik moet Hierro en zijn team bedanken voor hun toewijding. Binnen enkele weken zullen we het werk hervatten.”

“Iemand zoals Hierro, die een voorbeeldig gedrag heeft, zal altijd een plaats vinden in de federatie om zijn werk verder te zetten, maar vandaag is de dag niet (om daarover te praten). Vandaag is een moeilijke dag want onze droom is stukgeslagen.”

De 50-jarige Hierro was op het laatste moment aangesteld om Lopetegui op te volgen. Hij zei “zijn verantwoordelijkheid te aanvaarden”, maar nog niet aan zijn toekomst te denken.

Gastland Rusland plaatste zich zondag in Moskou voor de kwartfinales van het wereldkampioenschap voetbal. Rusland versloeg Spanje in een strafschoppenreeks met 4-3. Na 90 minuten en verlengingen was het 1-1 gelijk.