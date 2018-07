Deze foto van electrofeestje op het Elysée verdeelt Frankrijk

Een electrofeestje op de binnenplaats van het Elysée, de ambtswoning van de Franse president. Emmanuel Macron is het allereerste staatshoofd dat zich daar aan waagt.

Hij nodigde dit weekend naar aanleiding van het jaarlijkse Feest van de Muziek Chloé, Cezaire, Kiddy Smile, Kavinsky en Busy P uit. Het zegt u misschien niets, maar het is het kruim van de Franse technoscene. Alleen kreeg Macron er van rechts Frankrijk flink van langs. Dat hij bovendien samen met zijn vrouw in het Elysée op de foto ging met een dansgroep van wie één van de leden zijn arm rond Brigitte Macron legde, was er zeker te veel aan. Net zoals de DJ Kiddy Smile, die een T-shirt droeg met het opschrift “zoon van immigranten, zwart en homo”. Zeer onpresidentieel, klonk het onder meer bij Marine Le Pen van het Front National over de foto die op sociale media viraal ging.

Macron kreeg ook nog een veeg uit de pan omdat hij onlangs nog een jongen de mantel uitveegde omdat hij die hem aansprak met ­“Manu” en niet “meneer de president” en nu zelf zijn ambt verloochent.