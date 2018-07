Doelmannen als superhelden: Kroaat en Deen schrijven WK-geschiedenis met deze straffe statistieken

Kroatië plaatste zich zondagavond ten koste van Denemarken voor de kwartfinales van het WK. Daar hadden de Vatreni wel strafschoppen voor nodig en daarbij schreven zowel Danijel Subasic (Kroatië) als Kasper Schmeichel (Denemarken) geschiedenis.

Na 120 minuten voetbal was de stand tussen beide landen 1-1. Een bloedstollende penaltyreeks besliste over winst en verlies. Zowel Kroatië als Denemarken trapten vijf strafschoppen, maar de Kroaten scoorden er eentje meer en wonnen de reeks met 3-2.

Vijf van de tien elfmeters gingen dus pijnlijk de mist in en dat telkens door toedoen van een doelman. Er werd dus niet naast, over of tegen het doelhout getrapt. Die vijf reddingen van Subasic en Schmeichel zijn een record want nooit eerder werden er meer strafschoppen gepakt in dezelfde shoot-out.

There were five penalties missed during the shoot-out of #CRO vs. #DEN.



No penalty shoot-out in #WorldCup history has seen more unsuccessful attempts from the spot. pic.twitter.com/TR08ff21lY — Squawka Football (@Squawka) 1 juli 2018

All five of the unsuccessful penalties were saved by the goalkeepers.



The first time in the history of the #WorldCup that there has been five penalty saves in a shoot-out.



More history made. pic.twitter.com/ICZnTvoafH — Squawka Football (@Squawka) 1 juli 2018

Subasic redde dus één penalty meer dan Schmeichel: drie tegen twee. Daarmee werd de Kroatische doelman van Monaco pas de tweede ooit die dergelijk aantal strafschoppen redde in een en dezelfde reeks. Enkel de Portugees Ricardo deed tijdens het WK in 2006 tegen Engeland even goed.