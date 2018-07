Dolle taferelen op straat in Rusland na zege tegen Spanje

Ook in Rostov, waar de Rode Duivels maandagavond Japan bekampen, werd de zege van Rusland in de achtste finales tegen Spanje uiteraard uitbundig gevierd. Meteen na de beslissende strafschop doken de Russen er massaal in hun auto's om luid toeterend en met vlaggen zwaaiend de straat op te rijden.