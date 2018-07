Marc Sluszny, de Belgische superman: “Hij had maar één angst: de dood”

Zijn grootste angst was om te sterven. Dat was iets dat altijd weer terug kwam in de lezingen van Marc Sluszny (56), de Antwerpse avonturier en beursmakelaar. Sluszny wilde zijn eigen angsten overwinnen. Hij werd duiker, parachutespringer, bergbeklimmer, bobsleeër. Franse hulpverleners zeggen dat er nu geen hoop meer is voor de Belg, vader van twee kinderen, die vermist raakte bij het duiken in een onderwatergrot. Vandaag beslist het gerecht of er verder gezocht wordt naar zijn lichaam.