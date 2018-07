De toren die 600 jaar moest meegaan krijgt eerhersel (en een litteken)

Meensel-Kiezegem / Tielt-Winge - Zeshonderd jaar zou hij in Tielt-Winge door het luchtruim priemen, bestand tegen elke vorm van vandalisme. Dat beloofde ontwerper Yvan Willems vijf jaar geleden. Maar twee strobalen en een paar liter brandstof hebben de Vlooybergtoren uit de serie Callboys flink toegetakeld.

